Украинский военный эксперт: Россия может захватить Северо-Крымский канал

По его словам, «это будет такой блицкриг, который будет продолжаться, возможно, одни-двое-трое суток максимум».

Также Самусь добавил, что для победы Украине потребуется мгновенная ответная реакция, «то есть способность мгновенно определять угрозу, молниеносно определять координаты целей, мгновенно передавать команды, принимать решения и за несколько минут реагировать».