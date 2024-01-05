Мир 05 января 2024, 21:59 Украинский военный эксперт рассказал, что Россия уничтожила при атаке Военный эксперт Гетьман: Россия ударила по местам разработки ракет для ВСУ РИА «Новости»

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В ходе масшатбной ракетной атаки Россия ударила по военным предприятиям Украины, в том числе по местам разработки предовых ракет и беспилотников для ВСУ. Об этом сообщил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Сейчас».

«29 декабря и 2 января они били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары», — рассказал аналитик.

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Гетьман выразил мнение, что информацию о стратегических предприятиях Украины можно найти в открытых источниках в интернете и раскритиковал публикацию подобных данных.

Во вторник, 2 января, Минобороны России сообщило об ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и пригородах. По данным ведомства, целью ударов стали цеха, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения, а также места хранения боеприпасов, поставленных странами Запада.