Мир 17 марта 2023, 16:46 Украинский военнослужащий раскрыл правду о состоянии дел в ВСУ Военный украинской армии Шевченко: реальная ситуация в ВСУ намного хуже

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Украинский комбат с позывным «Купол» в интервью газете Washington Post был очень осторожным. Такое мнение в беседе с журналистом украинского издания «Страна.ua» выразил солдат 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко.

Украинское СМИ привело слова бойца, в которых он раскрывает правду, отметил Шевченко.

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«Интервью правдивое и максимально по сути дела. Осторожное и взвешенное, на самом деле. Потому что реальность намного хуже», — признался журналистам Шевченко.

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При этом он заявил, что «Купол» высказал взвешенную позицию профессионала высочайшего класса.

Ранее стало известно, что командира батальона 46-й бригады ВСУ с позывным Купол понизили в должности после его общения с журналистами американской газеты The Washington Post. В нем он открыто заявил о непрофессионализме украинских солдат и высоких потерях армии.

Авиация и артиллерия группировки войск «Восток» российских сил ранее нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе Угледара и села Новомихайловка Донецкой Народной Республики.