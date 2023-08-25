25 августа 2023, 05:03
Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали в десант без почки
РИА «Новости»: украинские военкомы мобилизовали инвалида с одной почкой
Военкомы на Украине отрабатывают указание набрать определенное количество новобранцев для отправки на передовую, и не гнушаются мобилизовывать инвалидов. Украинский военнопленный рассказал РИА «Новости», что его призвали в десантно-штурмовые войска ВСУ без одной почки.
Пленный рассказал, что его остановили на улице и всучили повестку. Попытки «договориться» или окупиться не увенчались успехом. Военкомов не смутил даже тот факт, что мужчина оказался инвалидом.
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«Говорил, что я инвалид — им все равно. Им запрещено писать, что ты не годен. <…> У меня нет одной почки. Комиссии все равно, комиссия была только на бумаге», — рассказал военнопленный.
Группу мобилизованных, в которую попал инвалид, отправили без подготовки в Славянск. Потом перебросили через промежуточный пункт на передовые позиции в Белогоровку, где сейчас идут интенсивные бои.
Боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца за попытку дезертирства. Командование объявило убитых пропавшими без вести.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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