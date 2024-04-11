Мир 11 апреля 2024, 23:37 Украинский военачальник признал превосходство ВС России над ВСУ Содоль: ВСУ уступают в численности российской армии в 7-10 раз РИА «Новости»

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Украинская армия уступает в численности российской примерно в семь-десять раз. Об этом командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль сообщил изданию «Страна.ua».

«Механизированное, пехотное, мотопехотное и стрелковое отделение — это, как правило, восемь-десять человек плюс боевая машина. <…> Так вот сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения — по три-четыре человека», — пояснил он.

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По словам Содоля, таким образом одна бригада в среднем может держать оборону лишь около пяти километров фронта, а всего требуется не меньше 15.

Главком ВСУ Александр Сырский несколько дней назад назвал обстановку на восточном фронте особенно сложной из-за наступательных действий ВС России сразу на нескольких направлениях. В тоже время украинские военные готовятся устроить новое контрнаступление с использованием американских истребителей F-16.