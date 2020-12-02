Украинский вице-премьер устроил пьяный дебош в турецком отеле

Отдых вице-премьера Украины Олега Уруского в Турции закончился задержанием. Причиной этому стал пьяный дебош, устроенный чиновником в отеле.

Поведение Уруского осудил в своем Telegram-канале депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Вице-премьер Украины <…> Уруский задержан правоохранительной системой Турции за пьяный дебош в отеле. <…> Очередной позор для нашей страны», — написал парламентарий. Он обратил внимание на тот факт, что в Турции сейчас объявлен карантин.

Кива вспомнил скандал вокруг министра инфраструктуры, который при посещении Казахстана предъявил поддельный ПЦР-тест.

Депутат подчеркнул, что намерен требовать от президента Украины Владимира Зеленского уволить позорящих страну чиновников.

Ранее представители политической партии заметили, что отказ украинских властей от российской вакцины от коронавируса можно приравнять к соучастию в убийстве собственных сограждан. Киев, решили депутаты, должен был позаботиться о какой-либо инициативе, но политика оказалась важнее здоровья и жизни населения.