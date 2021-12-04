Украинский вертолет нарушил белорусскую госграницу

Военный вертолет МИ-8, принадлежащий Украине, во время учений пересек границу Белоруссии. На высоте около 100 метров он залетел на километровую глубину на чужую территорию, передал ТАСС.

Это произошло в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Белорусские военные проинформировали украинскую сторону.

Заявление военных соседней страны опроверг пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь неправдива. Такую ситуацию не фиксировали», — привело слова представителя военного ведомства агентство УИАН.

По его словам, Киев не получал от Минска официальных заявлений о нарушении авиапространства.

Специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев заметил, что сегодня через Украину проходит огромный канал контактов белорусского президента Александра Лукашенко с Западом. Он назвал белорусско-украинские отношения очень сложными, поскольку все коммерческие контакты Минска и Киева по поводу поставок топлива и электроэнергии сохраняются. Так что конфликт Белоруссии и Украины является во многом имитационным.