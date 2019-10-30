Украинский ведущий назвал жителей Донбасса животными

Журналистка донецкого происхождения Олеся Медведева подаст в суд на бывшего телеведущего львовского канала Zik Остапа Дроздова из-за его слов в адрес жителей Донбасса, произнесенных 26 октября в эфире украинского «Пятого канала».

На передаче Дроздов рассказал, что раньше он защищал жителей ДНР и ЛНР, пытался их понять, но потом поменял свои взгляды.

«Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на „и“ расставил», — заявил ведущий.

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Он также выразил мнение, что жителей этих районов следует лишать украинского граждансва из-за их гражданского сознания, худшего во всей Украине, так как там «слушают Russia Today и Скабееву (Ольгу — ведущую „60 минут“)». Дроздов назвал их «пропащими людьми».

«Я считаю недопустимыми подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса», — пояснила Медведева.

Остап Дроздов уже высказывался некорректно. Недавно он назвал «безмозглыми баранами» тех, кто голосовал за президента Украины Владимира Зеленского.