Мир 05 января 2024, 23:05 Украинский уклонист в мороз переплыл реку и незаконно попал в Румынию Мужчина сбежал с Украины в Румынию, переплыв в мороз реку Тиса Unsplash

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Уклонист решил вплавь сбежать с Украины. Он переплыл реку Тиса и незаконно оказался в Румынии. Мужчина рассказал об этом в соцсети TikTok, сообщил Life.

Он незаконно пересек границу через реку, потом шел в мокрой одежде примерно два километра по трассе. По дороге его увидели полицейские и отвезли в отделение, где накормили, дали сухую одежду и место для ночлега.

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Утром правоохранители отвезли уклониста к украинской границе, где взяли у пограничников некую отметку, после чего доставили мужчину в посольство и миграционную службу.

Там украинец получил печать, что дало ему право передвигаться по Румынии. После этого он приехал к границе с Венгрией, где получил еще одним штамп и возможность находиться на территории всего Евросоюза.

Ранее другой украинский уклонист рассказал об угрозах убийства. Он потратил на бегство из страны 36 часов. За это время мужчина даже переплыл Днепр.

Тем, кто остался на родине, онлайн-магазины предлагают купить маску пожилого человека. Так, по словам продавцов, жители Украины могут спастись от мобилизации.