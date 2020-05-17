Украинский учебник назвал европейские народы выходцами из Галиции

В украинском учебнике по географии учащимся восьмого класса объяснили происхождение европейских народов. Оказалось, что родиной французов, евреев и турок является Галиция, а народ Белоруссии генетически происходит не от славян, а от финно-угров и балтов.

Данное пособие рекомендовано Министерством образования и науки Украины, написало агентство «Украинские новости».

«Расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины», — приводится текст из учебника.

Там также указывается, что экономическое положение Украины можно объяснить весьма неудачным соседством с отсталыми государствами. «Ни одна из стран, которые непосредственно граничат с Украиной, не характеризуется высоким уровнем экономического развития», — пишут авторы книжки.

При этом они приводят гипотезу о том, что украинцы — «славянизированные немцы», которые также являются «старейшей нацией на земле».

Ранее сообщалось, что украинская националистка Ирина Фарион назвала йогурты с российскими названиями «ядом» для украинских детей.