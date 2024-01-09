Мир 09 января 2024, 12:23 Украинский турист утонул в Таиланде после ссоры с семьей Thaiger: украинский турист умер в Таиланде, пытаясь уплыть от семьи после ссоры Unsplash

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Гражданин Украины утонул в Таиланде, пытаясь переплыть от одного острова к другому после семейной ссоры. Тело мужчины обнаружили примерно через три дня после смерти, сообщило тайское издание Thaiger.

Труп нашли возле пляжа на острове Ко Чанг 8 января. Местная полиция провела расследование и выяснила, что 32-летний украинец отдыхал там со своей семьей и девушкой. В какой-то момент они поссорились, и мужчина решил их покинуть, отправившись на соседний остров Ко Ман Най. Он не взял лодку и стал плыть, но смог преодолеть только расстояние в 600 метров и утонул.

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Тело туриста доставили в больницу Ко Чанга для вскрытия, оно должно подтвердить причину смерти. Подробности семейной ссоры, из-за которой мужчина хотел уплыть с острова, неизвестны.

В ноябре прошлого года тела россиян обнаружили в бассейне с горячими источниками в Индии. Одной из версий правоохранителей была передозировка наркотиков.