Украинский телеканал заявил о возвращении «голодных 90-х» в Россию по видео Мэддисона

Украинский телеканал «Интер» снял сюжет о дефиците продуктов в России. При этом журналисты использовали кадры из стрима известного российского блогера Ильи Мэддисона. Молодой человек в итоге раскритиковал фейковый выпуск.

Телеканал выпустил сюжет под названием «Снова „голодные 90-е“: в России заканчиваются привычные продукты питания». В нем зрителям рассказали об уходе из РФ ряда производителей. При этом журналисты заявили, что местные аналоги якобы имеют более низкое качество.

Для подтверждения своих слов авторы видео взяли отрывки из стрима Мэддисона. Блогер 17 июня выложил на своем YouTube-канале обзор на меню «Вкусно — и точка». Из работы украинского телеканала складывалось впечатление, что молодому человеку не понравилась еда, а особенно газировка «Байкал».

«Вот это репортаж! Сильная журналистика, ничего не скажешь. И ведь люди смотрят такие новости, верят всему, что им говорят. А ведь на самом деле я сказал, что „Байкал“ вкусный и его приятно пить, чего из репортажа никак не понять», — написал Мэддисон в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что в принципе считает фастфуд вредной едой и предпочитает домашнюю кухню.