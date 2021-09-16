Украинский телеканал проверят после показа фильмов с российскими актерами

Украинский телеканал «Интер» проверят после трансляции фильмов, в которых играют российские актеры, занесенные в список представляющих угрозу национальной безопасности лиц. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Это касается таких фильмов, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» с Никитой Михалковым, «Взять живым» с Иосифом Кобзона, «Д’артаньян и три мушкетера» с Михаилом Боярским, Ириной Алферовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Табаков, Борисом Клюевым и других.

Проверка продлится две недели с 4 по 18 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.