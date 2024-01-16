Мир 16 января 2024, 21:27 Украинский телеканал показал карту России с Крымом в прямом эфире Украинский телеканал «Рада» показал правильную карту России с включенным Крымом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский парламентский телеканал «Рада» показал в прямом эфире карту с Крымом в составе Российской Федерации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Украинские журналисты рассказывали о сильных морозах в России, которые якобы вызвали коммунальный коллапс. При этом в своем репортаже они вывели на экраны российскую карту, включающую в себя полуостров Крым. После того, как другие СМИ это заметили, телеканал ограничил возможность перемотки эфира назад.

Реклама

Это не единственный случай признания правды о статусе полуострова. Прошлой осенью Европейский парламент опубликовал карту, на которой Крым указали как территорию России.

Публикацию удалили после того, как на это обратили внимание пользователи Сети. Европарламент выложил пост с извинениями и пообещал опубликовать «исправленную» версию.

Летом 2019 года бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения. По его словам, полуостров — это исконно российская территория, и что во времена СССР было неважно, «куда полуостров был приписан территориально».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, но украинские власти до сих пор отказываются признавать более чем убедительные итоги всенародного голосования крымчан.