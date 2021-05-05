Украинский священник забросал прихожан крашеными яйцами. Видео
Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий отличился на Пасху. Священник забросал прихожан храма крашеными яйцами. Видео опубликовали на странице Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в Instagram.
Празднование Пасхи проходило в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. На кадрах можно заметить, как митрополиту подносят корзинку с крашеными яйцами, после чего Онуфрий начинает бросать их людям в храме.
Судя по улыбкам на лицах прихожан, такая раздача крашенок им понравилась. После этого предстоятель УПЦ уже начал раздавать яйца в руки.
Пользователи в комментариях в большинстве своем позитивно оценили такой подход.
«Радуйтесь и бросайтесь яйцами», — написал один из комментаторов.
«Как его не любить?» — отметила другая пользовательница.
«Такой он у нас хороший», — написала еще одна.
Но нашлись и те, кому бросание пасхальных яиц показалось странным.
«Что-то новое. Бросают крашенки, простите, как псам», — высказался один из юзеров.
Накануне на Украине волну возмущение вызвало видео местных блогерш, которые пьяные пришли в храм, начали там курить, глумиться и задувать свечи.