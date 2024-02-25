25 февраля 2024, 23:26
Украинский священник пытался переправить мужчину за границу с помощью катафалка и ребенка
Пограничники на Украине остановили катафалк и нашли спрятанного ребенка
Украинские пограничники остановили катафалк и нашли там спрятанного 10-летнего мальчика и мужчину. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).
За рулем похоронного автомобиля находился священнослужитель. Взрослый пассажир собирался незаконно проникнуть на территорию Молдавии.
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Пограничники остановили катафалк на трассе «Одесса-Рени» для досмотра. Священник планировал высадить взрослого украинца на участке транзитной дороги. Чтобы количество человек совпало на выезде с трассы, водитель спрятал под одеялом ребенка. Несовершеннолетнего вернули родителям, дело направили в суд.
Украинские уклонисты придумывают разные способы побега из страны. Недавно стало известно, что желающие покинуть государство и не попасть под мобилизацию стали маскироваться под диких животных.
Еще один украинец попытался скрыть намерение незаконно пересечь границу, спрятав свой загранпаспорт в контейнере с салом и капустой. Пограничники поймали беглеца и составили на него административный протокол.
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