Украинский суд постановил задержать главу Крыма Аксенова

Офис генпрокурора Украины направил запрос о задержании главы Крыма Сергея Аксенова. Его удовлетворил Киевский апелляционный суд, сообщила пресс-служба инстанции.

В Генпрокуратуре объяснили необходимость подобной меры участием чиновника в рассмотрении дела.

Сам Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предложил украинской стороне попробовать выполнить судебное постановление.

«Киевский апелляционный суд разрешил меня задержать. Пусть попробуют. Буду ждать», — написал он.

Принятое судом решение Аксенов счел абсурдным и бессмысленным. Он подчеркнул, что украинские власти способны только на «пустые слова, пафосные заявления и лживые обвинения».

На Украине против главы Крыма возбудили несколько уголовных дел. Ему, среди прочего, вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и террористический акт.