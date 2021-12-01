Украинский суд постановил задержать главу Крыма Аксенова
Киевский апелляционный суд выпустил постановление о задержании главы Крыма Аксенова
Офис генпрокурора Украины направил запрос о задержании главы Крыма Сергея Аксенова. Его удовлетворил Киевский апелляционный суд, сообщила пресс-служба инстанции.
В Генпрокуратуре объяснили необходимость подобной меры участием чиновника в рассмотрении дела.
Сам Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предложил украинской стороне попробовать выполнить судебное постановление.
«Киевский апелляционный суд разрешил меня задержать. Пусть попробуют. Буду ждать», — написал он.
Принятое судом решение Аксенов счел абсурдным и бессмысленным. Он подчеркнул, что украинские власти способны только на «пустые слова, пафосные заявления и лживые обвинения».
На Украине против главы Крыма возбудили несколько уголовных дел. Ему, среди прочего, вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и террористический акт.