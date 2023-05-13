Мир 13 мая 2023, 21:21 Украинский суд заочно приговорил экс-командующего ЧФ России Витко к 15 годам тюрьмы «Страна.ua»: на Украине к тюрьме приговорили экс-командующего Черноморским флотом Витко РИА «Новости»

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Днепровский суд вынес заочное решение и приговорил бывшего командующего Черноморского флота РФ Александра Витко к 15 годам тюремного заключения. Также его обязали заплатить штраф в 80 миллиардов гривен, сообщает издание «Страна.ua».

Согласно судебному постановлению, с которым ознакомились авторы издания, в 2016 году военная прокуратура Украины направила обвинительное заключение против Витко в суд. Его обвинили сразу в нескольких преступлениях, в том числе и в госизмене.

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Уточняется, что Александр Витко руководил Черноморским флотом России с апреля 2013 года по май 2018 года.

Служба безопасности Украины ранее предъявила обвинения в госизмене главе Министерства здравоохранения Крыма. Имя чиновника ведомство напрямую не назвало, но прикрепила к публикации фотографию Константина Скорупского, который занял пост министра летом 2022 года. Сообщалось, что уголовное дело завели по статье «Госизмена», максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы.