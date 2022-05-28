Украинский суд заблокировал работу «дочки» «Роснефти» по материалам СБУ

Работу украинской энергетической компании, входящей в «Роснефть», заблокировали на территории страны и приостановили действие лицензии на электроснабжение по требованию СБУ. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По решению суда денежные активы компании общей суммой 20 миллионов гривен (678 тысяч долларов) арестовали.

«По материалам СБУ заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу „Роснефть“. На ее денежные активы — 20 миллионов гривен — наложили арест, а действие лицензии на электроснабжение приостановлено», — говорится в тексте сообщения.

В пресс-службе СБУ подчеркнули, что направили в правительство Украины предложение о национализации имущества заблокированной компании. По мнению ведомства, эта мера не повлияет на стабильность энергетической отрасли и конечных потребителей. О какой компании идет речь, в ведомстве не уточнили.

Процесс национализации украинских предприятий, заподозренных в связях с Россией, продолжается не первый месяц. Ранее кабмин Украины передал сеть заправок Glusco «Нафтогазу».

По данным генеральной прокуратуры Украины, конечными владельцами компании являлись россияне. Кроме сети заправок Glusco принадлежали восемь нефтебаз, 38 складов, девять земельных участков. Все имущество фирмы национализировали.

«Роснефть» избавилась от украинских «дочек» еще в 2018 году, когда продала сеть заправочных станций, а также исключила из списка аффилированных лиц ООО «РН-Карт Украина», «ТНК-Индастриз Украина», ООО «Авиационная топливная заправочная компания», Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited и ООО «Глуско ритейл».