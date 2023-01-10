Мир 10 января 2023, 23:05 Украинский суд «конфисковал» имущество сына Януковича в Крыму и Донецке Pxhere

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Украинская апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поддержала идею о конфискации имущества сына бывшего президента страны Виктора Януковича Александра, расположенное в Крыму и Донецке. Об этом сообщили в украинском центре противодействия коррупции в Telegram-канале.

«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляцию минюста о взыскании в доход государства активов, записанных на Виктора Януковича-младшего», — отметили в сообщении.

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В организации сообщили, что ранее суд не стал одобрять конфискацию активов сына и супруги бывшего президента Украины. Минюст обжаловал такое решение. ВАКС взыскал у Александра Януковича дома площадью около 1,5 тысячи и более тысячи «квадратов», две хозпостройки и два земельных участка в Донецке. Также суд конфисковал его имущество, расположенное в Крыму. Речь идет о нежилых зданиях с кортами и беседкой в Ялте и автомобиль Toyota Land Cruiser 100 2007 года выпуска.

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В декабре высший антикоррупционный суд страны конфисковал имущество Януковича-старшего: резиденцию «Межигорье», средства на банковских счетах и разные ценности на сумму порядка 18 миллионов евро.

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявляла о том, что ЕС работает над созданием юридической базы для конфискации замороженных из-за санкций активов российских предпринимателей.