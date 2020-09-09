Украинский суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым

Украинский суд наложил арест на 65 самолетов России, которые летали в Крым. Об этом ходатайствовала прокуратура страны.

Суд обосновал свое решение тем, что такие полеты якобы нарушают правила международных авиаперевозок. При этом не уточняется, как именно будет выполнено предписание суда, сообщает «Царьград».

«Прокуратура Автономной республики Крым совместно с главным управлением Службы безопасности Украины в республике обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда на полуостров и правил международных полетов», — говорится в официальном сообщении так называемой Крымской прокуратуры, входящей в состав Генеральной прокуратуры Украины.

Суд арестовал самолеты в рамках расследования уголовного дела, открытого в соседней стране. Украина все еще считает Крым своей территорией и в 2014 году объявила о закрытии воздушного пространства над полуостровом. Теперь же следователи обнаружили 40 российских авиакомпаний, которые нарушают все запреты и летают в Крым. Их самолеты как раз и арестовали.