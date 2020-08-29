Украинский Су-27 сбил и унес в небо дорожный знак. Видео

Масштабные военные учения воздушных сил Украины в Ровенском районе закончились забавным инцидентом. Истребитель Су-27 при взлете сбил дорожный знак, рекомендующий не превышать скорость движения больше 90 км/ч, и унес его в небо.

Как сообщила «Газета.ru», в качестве взлетной полосы военные летчики 39-й бригады тактической авиации использовали участок трассы «Киев-Чоп».

На время ученый он был переоборудован во взлетно-посадочную полосу. Летчики отрабатывали элемент взлета-посадки на автомобильной трассе.

В результате один из истребителей воздухозаборником подцепил дорожный знак и улетел с ним в небо.