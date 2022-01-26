Украинский спутник не вышел на связь после запуска

Украинский спутник «Сич-2-30» мог потеряться после запуска. Об этом сообщил бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства (ГКА) Украины Андрей Колесник на своей странице в Facebook.

«Нет стабильной (или отсутствует) связи со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30), предоставить американской стороне информацию о расширенных параметрах движения для полной идентификации невозможно. Будем надеяться, что это временно», — написал он.

В посте он подчеркнул, что спутник до сих пор не идентифицировали, несмотря на то, что соглашение между Украиной и США, которое подписали еще в августе 2021 года, предусматривает внесение его в базу, доступную на специальном сайте для отслеживания таких объектов.

Колесник рассудил, что проблемы со связью могли возникнуть как раз из-за непройденной идентификации, и объяснил, что этот процесс производит либо собственник аппарата, либо он осуществляется в рамках договоренностей, которые как раз были заключены в случае с этим спутником.