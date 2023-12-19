Мир 19 декабря 2023, 10:27 Украинский солдат заявил, что ВСУ придется оставить неудобные позиции Солдат ВСУ Арти Грин заявил о необходимости оставить неудобные позиции РИА «Новости»

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Ситуация, которая складывается на фронте, вынуждает ВСУ перейти в оборону и оставить некоторые «неудобные» позиции, поскольку потенциал для наступления исчерпан. Такое мнение выразил боец ВСУ Арти Грин, его слова процитировало издание «Страна.ua».

Грин считает, что Украина и ее западные союзники недооценили российскую армию. Он признал, что на момент наступления у ВСУ «шансов никаких и не было».

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«Мы будем вынуждены оставлять неудобные позиции, которые мы занимаем достаточно долго, со времен еще Харьковского наступления», — отметил украинский военнослужащий.

Он предположил, что придется уйти с левого берега Черного Жеребца и Оскола. Это нужно сделать, чтобы минимизировать потери среди солдат, пояснил Грин.

Ранее бывший офицер украинского спецназа Игорь Лапин заявил, что у России мощная артиллерия. Плотным артиллерийским огнем ВС РФ уничтожают позиции ВСУ, тем самым берегут свою пехоту.