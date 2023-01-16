Мир 16 января 2023, 09:07 Украинский солдат рассказал о гибели роты ВСУ из-за пренебрежения командования РИА «Новости»: украинский военнопленный рассказал о гибели роты ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Командование Вооруженных сил Украины и иностранцы-наемники относились к мобилизованным в Артемовске с пренебрежением. Однажды во время боя погибла рота солдат, рассказал РИА «Новости» украинский военнопленный.

«Ужас. Было очень много [потерь]. Целую роту перебили», — сказал мужчина.

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Он находился в Артемовске полгода назад и недавно около месяца. По словам военнопленного, там погибло большое количество бойцов. Он сам оказывал сослуживцам первую помощь. Командование, по словам солдата, относилось к мобилизованным как к пушечному мясу. Так же вели себя иностранные наемники — оставляли их в опасности.

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Российские войска 12 января освободили Соледар. По словам советника врио главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, они также серьезно продвинулись в Артемовске. Западные СМИ рассказали, что ВСУ подготовились к отступлению.