Мир 28 мая 2023, 23:54 Украинский солдат пожаловался на бесполезность техники НАТО на поле боя «РВ»: украинский солдат пожаловался на бесполезность техники НАТО на поле боя РИА «Новости»

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Украинский солдат пожаловался на технику, которую киевскому режиму поставляют страны НАТО. Видео с его возмущениями опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах недовольный мужчина показывал бронетранспортер International MaxxPro, который не оправдал его ожиданий. По словам бойца ВСУ, боевую машину очень хвалили, однако все обещанные преимущества оказались ложными и в бою данная техника совершенно бесполезна.

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Бронетранспортер плохо передвигается по грязи и все время «буксует», что доставляет определенные трудности на передовой. Кроме того, техника постоянно ломается и военным приходится тратить дополнительное время на починку.

Пока украинские боевики жалуются на поставляемые вооружения, Россия поражает Запад своими военными новинками. Одной из таких стал танк «Армата», который создали по новейшим технологиям. В нем присутствует усиленная защита состава, большая дальность атаки и эффективные способности обнаружения врага. Аналогов подобной машины нет ни в одном государстве.