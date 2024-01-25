Мир 25 января 2024, 06:02 Украинский солдат назвал суицидом атаки ВСУ на российские позиции Солдат ВСУ: атаки на позиции России являются суицидом из-за нехватки ресурсов РИА «Новости»

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Удары по позициям российской армии невозможно осуществить, потому что ресурсов у ВСУ не хватает. Об этом заявил старший сержант армии Украины Сергей в беседе с Figaro.

«Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас нехватка людей и боеприпасов», — сказал он.

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По его словам, военные Украины ведут подготовку «к тяжелым временам». Они не верят, что их ждет успех на передовой.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники в военных кругах Великобритании сообщила, что правительство страны начало переговоры с ЕС по наращиванию производства оружия и снарядов для ВСУ. Такие меры пришлось предпринять из-за вероятной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа в гонке за должность президента США.

Как отметили представители британской военной разведки, у Украины нет никаких шансов на успех в конфликте. Только при достаточном количестве поставок стране удастся хотя бы удержать подконтрольную территорию.