25 января 2024, 06:02
Украинский солдат назвал суицидом атаки ВСУ на российские позиции
Солдат ВСУ: атаки на позиции России являются суицидом из-за нехватки ресурсов
Удары по позициям российской армии невозможно осуществить, потому что ресурсов у ВСУ не хватает. Об этом заявил старший сержант армии Украины Сергей в беседе с Figaro.
«Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас нехватка людей и боеприпасов», — сказал он.
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По его словам, военные Украины ведут подготовку «к тяжелым временам». Они не верят, что их ждет успех на передовой.
Ранее газета The Times со ссылкой на источники в военных кругах Великобритании сообщила, что правительство страны начало переговоры с ЕС по наращиванию производства оружия и снарядов для ВСУ. Такие меры пришлось предпринять из-за вероятной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа в гонке за должность президента США.
Как отметили представители британской военной разведки, у Украины нет никаких шансов на успех в конфликте. Только при достаточном количестве поставок стране удастся хотя бы удержать подконтрольную территорию.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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