Украинский снайпер ранил российского журналиста под Мариуполем

Освещавший события в Мариуполе военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение ноги от пули украинского снайпера. Об этом говорится в сообщении редакции в Telegram-канале.

Коллеги пострадавшего журналиста пока не выяснили, каково его состояние. Неизвестны и обстоятельства полученного им ранения.

Газета «Известия» уточнила, что Северьянов работал на территории Донбасса с начала проведения специальной операции. Работающие в Мариуполе журналисты неоднократно попадали под обстрел со стороны украинских боевиков.

На минувшей неделе под минометным огнем оказались журналисты ТАСС, «Известий», RT, РИА «Новости», и китайского телеканала Phoenix. По словам репортеров, один из снарядов разорвался от них в 50 метрах.