Украинский снайпер ранил российского журналиста под Мариуполем
Военкор «Известий» Северьянов получил ранение ноги от выстрела снайпера под Мариуполем
Освещавший события в Мариуполе военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение ноги от пули украинского снайпера. Об этом говорится в сообщении редакции в Telegram-канале.
Коллеги пострадавшего журналиста пока не выяснили, каково его состояние. Неизвестны и обстоятельства полученного им ранения.
Газета «Известия» уточнила, что Северьянов работал на территории Донбасса с начала проведения специальной операции. Работающие в Мариуполе журналисты неоднократно попадали под обстрел со стороны украинских боевиков.
На минувшей неделе под минометным огнем оказались журналисты ТАСС, «Известий», RT, РИА «Новости», и китайского телеканала Phoenix. По словам репортеров, один из снарядов разорвался от них в 50 метрах.