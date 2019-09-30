Украинский шоумен заявил о «стремительной русификации» Львова

Украинскому шоумену Антону Мухарскому (Оресту Лютому) не понравилась «стремительная русификация» Львова. Происходящее он сравнил с комплексом неполноценности и заявил, что возможности украинизации для поколения «вольной Украины» упущены.

Свое мнение известный под псевдонимом Орест Лютый артист высказал в эфире телеканала «НТА». По его словам, явление отмечается «зонально» и распространяется.

«Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски. <…> В магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются ко мне почему-то по-русски», — заметил Мухарский.

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Он добавил, что русскую речь теперь чаще слышит и на улицах города. Шоумен предположил, что причина происходящего заключается в «упущенных возможностях украинизации поколения», которое было рождено уже «вольной Украиной». Влияние на ситуацию, по его словам, могут оказывать и российские медиа.

Недавно еще одну известную своими русофобскими высказываниями украинку возмутило поведение таксиста. Детская писательница Лариса Ницой потребовала у водителя разговаривать по-украински, а не по-русски, на что получила отказ.