Украинский школьник загорелся, снимая видео для соцсетей

Ожоги 65% тела получил школьник из украинского Днепра. Он загорелся, предположительно, снимая видео для социальных сетей. Об этом говорится в сообщении «Днепра TV».

Бутылку с горючей жидкостью школьник нашел в парке, где гулял вместе с другом. Обожженного ребенка из парка экстренно госпитализировали медики.

Главный врач Днепропетровской областной детской больницы Юлия Заворотняя заявила, что ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

«В настоящее время пациент получает все необходимые лечебно-диагностические мероприятия с учетом его состояния», — уточнила она.