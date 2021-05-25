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    25 мая 2021, 13:00

    Украинский школьник загорелся, снимая видео для соцсетей

    Анатолий Минкин

    Ожоги 65% тела получил школьник из украинского Днепра. Он загорелся, предположительно, снимая видео для социальных сетей. Об этом говорится в сообщении «Днепра TV».

    Украинский школьник загорелся, снимая видео для соцсетей

    Бутылку с горючей жидкостью школьник нашел в парке, где гулял вместе с другом. Обожженного ребенка из парка экстренно госпитализировали медики.

    Главный врач Днепропетровской областной детской больницы Юлия Заворотняя заявила, что ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

    «В настоящее время пациент получает все необходимые лечебно-диагностические мероприятия с учетом его состояния», — уточнила она.