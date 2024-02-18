Мир 18 февраля 2024, 15:35 Украинский сержант рассказал испанской газете об ошибке ВСУ в Авдеевке El Mundo: украинский сержант назвал ошибку, которую ВСУ совершили в Авдеевке РИА «Новости»

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Командованию ВСУ надо было вывести войска из Авдеевки гораздо раньше, заявил украинский сержант. Такое мнение он на условиях анонимности высказал в беседе с испанской газетой El Mundo.

«Это была ошибка. Мы должны были вывести войска гораздо раньше», — заявил военный.

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О выводе подразделений из Авдеевки главком ВСУ Александр Сырский заявил в ночь на 17 февраля. Вечером того же дня Минобороны сообщило, что город перешел под полный контроль ВС России. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил об этом президенту Владимиру Путину.

В воскресенье, 18 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Минобороны готовят списки для награждения бойцов, которые принимали участие в операции по освобождению города. Авдеевка была крупным оборонительным узлом противника, оттуда боевики постоянно обстреливали Донецк, целенаправленно нанося удары по жилым кварталам.