18 февраля 2024, 15:35
Украинский сержант рассказал испанской газете об ошибке ВСУ в Авдеевке
El Mundo: украинский сержант назвал ошибку, которую ВСУ совершили в Авдеевке
Командованию ВСУ надо было вывести войска из Авдеевки гораздо раньше, заявил украинский сержант. Такое мнение он на условиях анонимности высказал в беседе с испанской газетой El Mundo.
«Это была ошибка. Мы должны были вывести войска гораздо раньше», — заявил военный.
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О выводе подразделений из Авдеевки главком ВСУ Александр Сырский заявил в ночь на 17 февраля. Вечером того же дня Минобороны сообщило, что город перешел под полный контроль ВС России. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил об этом президенту Владимиру Путину.
В воскресенье, 18 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Минобороны готовят списки для награждения бойцов, которые принимали участие в операции по освобождению города. Авдеевка была крупным оборонительным узлом противника, оттуда боевики постоянно обстреливали Донецк, целенаправленно нанося удары по жилым кварталам.
ВСУ
Авдеевка
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