Украинский сапер с бутылкой зажигательной смеси на детской площадке попал на видео

В TikTok появилось видео, на котором украинский сапер несет на детскую площадку СВУ — бутылку с зажигательной смесью. «Хочется знать, что он делает», — прокомментировал автор ролика, украинец, на своем языке.

На кадрах видно, что сапер оставляет бутылку за детским развлекательным комплексом, отходит в сторону и делает фото. Некоторые интернет-пользователи предположили, что снимок пригодится для информационного вброса о «минировании детских площадок русскими военными».

Конфликт Украины с Россией уже породил множество фейков, ложных свидетельств «очевидцев», недостоверных видео и фото. Даже самые невероятные фейки активно распространяются в соцсетях и мессенджерах. Ложь о многочисленных смертях на Змеином острове — одна из самых знаковых, но были и другие. Например, на официальной странице Минобороны Украины в Twitter выложили захватывающие кадры воздушного боя с подписью: «МиГ-29 ВВС Вооруженных сил уничтожает „не имеющий аналогов“ Су-35 российских оккупантов». На самом деле это оказались кадры игры Digital Combat Simulator World.

Нелепые слухи ходят и о России: украинцам рассказывают о назревающих в РФ голодных бунтах, пустых прилавках, отсутствии денег, блокировке карт банков и проездных карточек и якобы пригнанных на Украину призывниках.

Сын экс-президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп — младший, создал мем о заявлениях украинской армии в ходе российской спецоперации.