Украинский самолет угнали в Афганистане

В Афганистане неизвестные на прошлой неделе похитили самолет, на котором из республики планировали вывезти украинцев на родину. Вместо них похитители эвакуировали в Иран других людей, рассказал замглавы МИД Украины Евгений Енин.

«Во вторник у нас фактически украли самолет. Он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту», — процитировало дипломата РИА «Новости».

Как сложилась дальнейшая судьба воздушного судна, неизвестно. Енин лишь указал на то, что были еще три неудачные попытки эвакуировать украинцев. Они провалились, потому что люди не смогли попасть на территорию аэропорта.

Всего из Афганистана уже провели три эвакуационных рейса на Украину. Последний самолет в понедельник вывез из республики 98 человек. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас в Афганистане остается менее 50 граждан страны. Он отметил, что буквально через час после вылета третьего самолета в аэропорту Кабула прекратили все рейсы.

Ранее сообщалось, что во время эвакуации из Афганистана три женщины родили детей.