Украинский сайт «Миротворец» прекратил свою работу

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» объявил о прекращении работы серверов. На своей странице в Twitter владельцы ресурса написали, что работа сайта полностью остановится во вторник, 10 декабря, в 18:00 по киевскому времени (19:00 по Москве).

В качестве причин владельцы сайта назвали объективные обстоятельства. Доступ к сведениям сайта останется только для отдельных категорий пользователей на закрытом ресурсе.

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Сайт «Миротворец» известен своим «списком врагов» Украины, который назывался «Чистилище». Авторы вносили туда россиян, которые критически относились к политике Киева, ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, приезжающих для выступления в Крыму артистов.

Националистический ресурс регулярно критиковали в различных международных инстанциях. Так, представитель миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро требовал у официального Киева закрыть скандальный сайт.

Этот вопрос даже рассматривали в Раде. Однако спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что депутаты не вправе закрывать интернет-ресурсы.