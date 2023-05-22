22 мая 2023, 07:06
Украинский режиссер заявил, что Запад хочет отстранить Зеленского
Украинский режиссер Лопатенок: Запад отстранит Зеленского для заморозки конфликта
Лидеры западных стран могут отстранить украинского президента Украины Владимира Зеленского от власти из-за угрозы глобального конфликта. Такое мнение высказал украинский режиссер Игорь Лопатенок на своей странице в Twitter.
«Сейчас траектория украинского режима ведет только к третьей мировой войне», — написал он.
Реклама
Режиссер высказал уверенность, что этого не хочет ни Россия, ни Запад.
«Так что я предсказываю, что последовательным ходом для них будет скинуть Зеленского и попытаться заморозить конфликт на Украине», — заявил Лопатенок.
Он отметил, что «большое, страшное» украинское контрнаступление до сих пор так и не началось. Очевидно, что ВСУ «сильно проигрывает». Режиссер считает, что поставки киевскому режиму ракет большой дальности и другого смертоносного оружия не остановит власти Украины «от требования тактического ядерного оружия».
Владимир Зеленский
Украина
Реклама
Реклама