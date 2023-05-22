Мир 22 мая 2023, 07:06 Украинский режиссер заявил, что Запад хочет отстранить Зеленского Украинский режиссер Лопатенок: Запад отстранит Зеленского для заморозки конфликта Фото: пресс-служба президента Украины

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Лидеры западных стран могут отстранить украинского президента Украины Владимира Зеленского от власти из-за угрозы глобального конфликта. Такое мнение высказал украинский режиссер Игорь Лопатенок на своей странице в Twitter.

«Сейчас траектория украинского режима ведет только к третьей мировой войне», — написал он.

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Режиссер высказал уверенность, что этого не хочет ни Россия, ни Запад.

«Так что я предсказываю, что последовательным ходом для них будет скинуть Зеленского и попытаться заморозить конфликт на Украине», — заявил Лопатенок.

Он отметил, что «большое, страшное» украинское контрнаступление до сих пор так и не началось. Очевидно, что ВСУ «сильно проигрывает». Режиссер считает, что поставки киевскому режиму ракет большой дальности и другого смертоносного оружия не остановит власти Украины «от требования тактического ядерного оружия».