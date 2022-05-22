Украинский режиссер выступил в Каннах в защиту русской культуры

Украинский режиссер Сергей Лозница, получая награду на Каннском кинофестивале за вклад в киноискусство, произнес речь в защиту русской культуры. Он призвал не отождествлять политику с творениями русских авторов, которые «стали частью мировой культуры». Об этом написали украинские СМИ.

Люди культуры должны «сделать усилие, чтобы противостоять варварству», уверен режиссер. Он попросил «сохранять здравый смысл и защищать культуру».

Лозница вспомнил свой давний разговор с ныне покойным театроведом и специалистом по немецкой литературе Иреной Вейсайте, литовской еврейкой, которая спаслась из гетто. Ирена рассказывала, что в гетто они с друзьями организовали тайный кружок немецкой поэзии и читали друг другу произведения Гете, Гейне, Шиллера.

«„Но как же так? Ведь вокруг вас каждый день звучала речь немецких палачей!“ — воскликнул я. Ирена посмотрела на меня с изумлением: „Да, но какое это имело отношение к Гете?!“» — рассказал Лозница.