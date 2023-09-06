Мир 06 сентября 2023, 11:17 Украинский режиссер возмутился из-за назначения Резникова на пост посла в Великобритании Режиссер Лопатенок заявил о вине Резникова в смерти сотен тысяч украинцев РИА «Новости»

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Бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова незаслуженно назначили послом в Великобритании. Об этом заявил в соцсети X режиссер Игорь Лопатенок.

По его словам, Резников «принес в жертву» сотни тысяч украинцев, именно на него легла вина за огромное количество смертей. Лопатенок заявил, что экс-министр обороны не добился никаких положительных результатов, зато участвовал в коррупционных схемах и «отмыл много денег благодаря финансовой помощи Запада».

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Вместо наказания Зеленский назначил Резникова на высокий пост, где тот будет «наслаждаться жизнью», возмутился режиссер.

«Посмотрим, чем это закончится. Не так уж и долго ждать, пока это произойдет», — заключил Лопатенок.

Ранее Владимир Зеленский уволил министра обороны Украины Резникова. Вместо него президент Украины назначил на должность Рустема Умерова, который возглавлял Фонд госимущества.

Египетский эксперт Ахмед Адель связал отставку Резникова с расколом в элитах страны. По его мнению, Зеленский таким образом решил продолжить военные действия и устранить угрозы своей власти.