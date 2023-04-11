Мир 11 апреля 2023, 15:26 Украинский режиссер обвинил Зеленского в предательстве Украинский режиссер Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве национальных интересов Официальный сайт президента Украины

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Украинский режиссер, автор документальных фильмов Игорь Лопатенок раскритиковал обращение президента республики Владимира Зеленского. Своей оценкой артист поделился в своем аккаунте в Twitter.

Он связал имя украинского лидера с самой большой ложью и предательством интересов Украины.

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«Вы, Зеленский, ответственный за все это горе, если бы Минские соглашения были выполнены, этого никогда не было бы. Зло. Позор!» — написал режиссер.

Лопатенок напомнил, что Зеленский обещал украинцам прекратить конфликт в Донбассе, поэтому и был избран. В своей речи политик также указывал, что «поражение» должно стать синонимом термина «агрессор».

Ранее немецкая журналистка Алиса Шварцер призвала Зеленского не провоцировать Россию. Она обратила внимание, что подстрекательский язык для Украины недопустим. Из-за провокаций киевских властей Запад может оказаться в центре третьей мировой войны, указала Шварцер.