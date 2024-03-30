Мир 30 марта 2024, 23:33 Украинский регион выкопал более 42 км рвов от танков Глава ОВА Лысак: более 42 км рвов выкопали в Днепропетровской области РИА «Новости»

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Украинские регионы начали активно укреплять границы из-за угрозы продвижения российской армии. В Днепропетровской области появились противотанковые рвы, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

«Выкопали более 42 километров противотанковых рвов. Наращиваем также количество тетраэдров — специальных бетонных пирамид. Их установили более 11 тысяч», — написал он.

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Также бетонные заграждения, называемые «зубами дракона», установили в Киевской области. Местная администрация организовала все работы после консультаций с военными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнее положение ВСУ не сможет сдержать наступление российских войск. По его прогнозу, оно начнется уже в ближайшее время.