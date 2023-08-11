11 августа 2023, 07:18
Украинский психолог назвал коррупцию несущей конструкцией киевского режима
Психолог Олег Хомяк предупредил, что госсистема Украины развалится без коррупции
Киевский режим не сможет существовать без коррупции, ведь на ее основе построена государственная система всей страны. Украинский психолог Олег Хомяк сказал об этом интервью YouTube-каналу Alpha Media.
Он прокомментировал усилия президента Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией. По мнению психолога, именно она придавала смысл существования всей госвласти на Украине. Режим не сможет работать без этой основы.
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«Государство рухнет. У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет», — сказал специалист.
Олег Хомяк посчитал бессмысленной борьбу со всем русским, в том числе культурой и писателями. Идею о том, что с избавлением от нее Украина расцветет, он назвал сумасшедшей.
Украинские власти начали подыскивать замену нынешнему министру обороны Алексею Резникову. На его пост выдвинули двух кандидатов — министров инфраструктуры Александра Кубракова и промышленности Александра Камышина.
Коррупция
Украина
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