Мир 11 августа 2023, 07:18 Украинский психолог назвал коррупцию несущей конструкцией киевского режима Психолог Олег Хомяк предупредил, что госсистема Украины развалится без коррупции piqsels

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Киевский режим не сможет существовать без коррупции, ведь на ее основе построена государственная система всей страны. Украинский психолог Олег Хомяк сказал об этом интервью YouTube-каналу Alpha Media.

Он прокомментировал усилия президента Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией. По мнению психолога, именно она придавала смысл существования всей госвласти на Украине. Режим не сможет работать без этой основы.

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«Государство рухнет. У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет», — сказал специалист.

Олег Хомяк посчитал бессмысленной борьбу со всем русским, в том числе культурой и писателями. Идею о том, что с избавлением от нее Украина расцветет, он назвал сумасшедшей.

Украинские власти начали подыскивать замену нынешнему министру обороны Алексею Резникову. На его пост выдвинули двух кандидатов — министров инфраструктуры Александра Кубракова и промышленности Александра Камышина.