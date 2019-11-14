Украинский прокатчик фильма про Путина замазал лицо Михалкова

Российские деятели культуры не раз оказывались в черном списке Украины. Им запрещали въезд в страну, гастроли, а теперь начали замазывать их лица в фильмах. Так, украинские зрители увидели документальную картину Виталия Манского «Свидетели Путина» без лица одного из героев — Никиты Михалкова.

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Лицо известного российского режиссера прокатчика картины заставили замазать. Причина в том, что Михалков есть в украинском списке людей, угрожающих национальной безопасности.

«Как ни смешно, но это правда. Мне кажется, что это такая игра все понимающих людей по соблюдению неких имеющих малый смысл правил: выполнение этих достаточно абсурдных требований формальным способом. Мне, откровенно говоря, очень жаль, что так было сделано», — сказал Манский «Би-би-си».

Он отметил, что для понимания картины важно видеть выражение глаз и реакцию режиссера, но «имеем то, что имеем».

При этом пользователи соцсети назвали такое решение Киева абсурдным и задались вопросом, «нос или усы» Михалкова угрожают государству.

Никиту Михалкова внесли в черный список зимой 2018 года. Кроме него, в перечень попали ведущий Дмитрий Шепелев, рэпер Баста и другие граждане России.