Украинский продюсер сообщил о проблемах со здоровьем Сердючки

Создатель знаменитого образа Верки Сердючки Андрей Данилко проходит курс серьезного лечения. Им занимаются не только украинские врачи, но медики из стран Европы. Об этом в программе «Зірковий шлях» («Звездный путь») на телеканале «Украина» рассказал продюсер Юрий Никитин.

Он напомнил, что в этом году Верке Сердючке исполняется 30 лет. Тогда 17-летний Андрей Данилко впервые предстал в образе разбитной проводницы поезда.

По словам Никитина, после 2007 года артист впал в серьезную депрессию.

«Мало кто знает, что очень долгое время он совсем не мог творить, генерировать идеи, выступать», — поделился он.

Сейчас, по словам продюсера, у артиста более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться на первый взгляд.

«Там большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только с Украины, но и из других стран европейских подключаются к этому процессу», — рассказал Никитин.

При этом он отметил, что Данилко намерен отметить 30-летний юбилей Верки Сердючки новым клипом и рядом проектов, о которых пока никто не знает. Продюсер пообещал, что проекты будут яркими и запоминающимися.

В ноябре 2019 года Андрей Данилко перенес сердечный приступ во время съемок новогоднего шоу. Несмотря на свое тяжелое состояние артист полностью отработал все номера.

Тревогу забили, когда он долго не выходил из гримерки. В студию вызвали скорую. Врачи диагностировали у Данилко серьезный сбой сердечного ритма. После оказания помощи артист уехал домой.