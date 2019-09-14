Украинский премьер вооружился предвыборным слоганом Трампа

Гонарчук пообещал, что в следующем году на Украине произойдут большие реформы. Он напомнил аудитории, что несколько лет назад в форуме принимал участие нынешний президент США Дональд Трамп, в которого «никто не верил».

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«Его выражение я хочу немного перефразировать — let’s make Ukraine great again» (давайте сделаем Украину великой вновь — прим. ред.)», — заявил он.

Во время форума премьер-министр страны рассказал о планах, которые собирается осуществить новое правительство Украины. В их числе решение демографического кризиса, проведение переписи населения. Кроме того, парламент собирается либерализировать трудовые отношения, а также открыть рынок земли.

Алексей Гончарук занял пост премьер-министра Украины в конце августа текущего года.

Президент США Дональд Трамп сделал фразу Let’s make America great again (давайте сделаем Америку великой вновь) главным лозунгом своей предвыборной кампании в 2016 году.