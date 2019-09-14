  • Украинский премьер вооружился предвыборным слоганом Трампа

    14 сентября 2019, 15:33

    Нина Петлинова

    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук процитировал измененный лозунг Дональда Трампа. Во время форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) он призвал «сделать Украину снова великой». Об этом сообщило издание «Гордон».
    Украинский премьер вооружился предвыборным слоганом Трампа

    Гонарчук пообещал, что в следующем году на Украине произойдут большие реформы. Он напомнил аудитории, что несколько лет назад в форуме принимал участие нынешний президент США Дональд Трамп, в которого «никто не верил».

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    «Его выражение я хочу немного перефразировать — let’s make Ukraine great again» (давайте сделаем Украину великой вновь — прим. ред.)», — заявил он.

    Во время форума премьер-министр страны рассказал о планах, которые собирается осуществить новое правительство Украины. В их числе решение демографического кризиса, проведение переписи населения. Кроме того, парламент собирается либерализировать трудовые отношения, а также открыть рынок земли.

    Алексей Гончарук занял пост премьер-министра Украины в конце августа текущего года.

    Президент США Дональд Трамп сделал фразу Let’s make America great again (давайте сделаем Америку великой вновь) главным лозунгом своей предвыборной кампании в 2016 году.