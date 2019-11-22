По данным издания, общение Гончарука с Ханом состоялась на полях инвестсаммита «Восточного партнерства» в Лондоне. Кроме «опасности» газопровода, собеседники поговорили о вопросе транзита голубого топлива через территорию Украины. По словам премьер-министра, еврокомиссар поддержал его.

Уточняется, что в конце декабря этого года между Киевом и Москвой истекает срок действующих контрактов на транзит газа. В октябре Россия обозначила необходимость пакетного решения этого вопроса.