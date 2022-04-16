Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон вместе с рядом других украинских чиновников. Визит состоится на следующей неделе, сообщило агентство Reuters.

По словам источников агентства, в Вашингтон приедут украинский премьер, министр финансов Сергей Марченко и председатель Центрального банка Кирилл Шевченко. Представители Украины проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из G7. Также они будут присутствовать на круглом столе по Украине, который организует Всемирный банк. Мероприятие запланировано на 21 апреля.

Ранее американские журналисты сообщили, что в Киеве побывали американские конгрессмены. В столицу Украины приезжали сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Спартц. Законодатели приехали на Украину по приглашению правительства.

Как отмечала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в ближайшее время поездка президента США Джо Байдена на Украину не планируется. При этом она допустила, что лично американский лидер готов поехать на Украину. Накануне Байден говорил, что готов отправиться в Киев.