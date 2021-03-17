Украинский посол призвал Германию вернуть Крым для искупления преступлений нацистов

Германия должна помочь Украине вернуть Крым, чтобы погасить свой моральный долг за преступления нацистских войск во время Второй мировой войны. Об этом написал в своей колонке для журнала Berliner Zeitung посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Дипломат отметил, что у Германии сохраняется историческая ответственность за восемь миллионов убитых нацистами украинцев и две оккупации полуострова в XX веке.

Мельник напомнил, что впервые немецкие войска захватили Крым еще в 1918 году, после подписания мирного договора в Брест-Литовске.

«Тогда в центре внимания юга Украины, где проживали более 200 000 немецких поселенцев, был чистый немецкий колониализм. Поскольку международно-правовой статус оккупированного Крыма оставался размытым, Берлин играл с идеей создания отдельного государства для немецких колонистов», — напомнил посол. Вторая немецкая оккупация началась в октябре 1941 года и продолжалась два с половиной года.

По мнению дипломата, Германия должна помнить о жертвах своих действий и использовать все инструменты для возвращения Крыма в состав Украины, чтобы расплатиться за все свои преступления.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам прошедшего референдума среди жителей. Украина отказалась признать его итоги и считает полуостров оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в соответствии с международным правом, поэтому вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.