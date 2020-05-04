Украинский посол предложил заключить пари на Крым

Украинский посол в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на «возвращение» Крыма Киеву.

По словам Мельника, Крым «непременно вернется в лоно матери-Украины» еще при жизни Шредера. «Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», — заявил дипломат. Его слова приводит агентство «Укринформ».

Герхард Шредер ранее выразил мнение, что ни один президент России никогда не отдаст Украине Крым. Бывший канцлер в интервью изданию Tagesspiegel также призвал отменить антироссийские санкции, которые были введены ЕС в 2014 году. Шредер отметил, что сотрудничество с Москвой необходимо в сложившейся экономической ситуации.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось абсолютное большинство крымчан и жителей Севастополя.

Несмотря на это, Украина продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия уже неоднократно заявляла, что решение крымчан было принято демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.