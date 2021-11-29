Украинский посол потребовал от Германии компенсацию за утраченные культурные ценности

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ должна предоставить Украине компенсацию за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Укринформ».

Об этом Мельник написал в письме представителю Фонда «Берлинская певческая академия» Георгу графу цу Кастель-Кастель. Он также отметил, что Украина ждет политической поддержки от Германии «на пути к членству в ЕС».

Кроме того, посол отказался от участия в праздничном концерте по случаю 20-летия безвозмездной передачи Украиной Германии архива нот Иоганна Себастьяна Баха, отметила «Свободная пресса».