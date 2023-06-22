22 июня 2023, 19:26
Украинский посол оценил возможность выхода России из зерновой сделки
Посол МИД Украины Трофимцева: Россия откажется от зерновой сделки с вероятностью 99,9%
Российская сторона выйдет из зерновой сделки с вероятностью 99,9%, заявила посол по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.
По словам Трофимцевой, ее прогноз связан с тем, что турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана переизбрали на новый президентский срок. Помимо этого, она указала на намерение компании «Уралхим» начать использование терминала для отправки аммиака в Тамани к концу текущего года.
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Это, по ее мнению, может снизить значимость аммиакопровода Тольятти — Одесса.
Зерновую сделку пролонгировали 18 мая. Тогда Эрдоган выразил благодарность ООН, России и Украине за результативный подход. В МИД РФ отмечали, что часть обязательств при этом игнорируется. На фоне этого российская сторона требовала восстановления допуска отечественных судов в зарубежные порты, налаживания ситуации со страховкой сухогрузов, переподключения Россельхозбанка к SWIFT и запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса.
Ранее политолог Дмитрий Леви назвал выполнение условий России ключевым вопросом в ситуации с зерновой сделкой. Он отметил, что если ограничения с российской сельхозпродукции не снимут, то в возобновлении соглашения нет смысла.
Россия
Украина
зерновая сделка
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