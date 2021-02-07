Украинский посол обвинил президента ФРГ в поддержке России

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в контексте происходящего вокруг «Северного потока — 2» напомнил, что 22 июня исполняется 80 лет со дня нападения Германии на СССР. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник отметил, что Киев в шоке от его слов.

«Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», — приводит «Укринформ» слова Мельника.

Он добавил, что автоматическое приравнивание СССР к России — это «абсолютно недопустимое искажение истории». По его словам, таким образом Штайнмайер проигнорировал жертвы других народов в войне, в том числе и украинского.

Президент Германии упомянул про годовщину нападения Германии на СССР, когда рассуждал о судьбе «Северного потока — 2». Штайнмайер отметил, что энергетические отношения — это то немногое, что все еще связывает Россию и Европу, и их разрушение не будет сильным поступком.